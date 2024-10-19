Kayseri Kitap Fuarı İlgi Görüyor

Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Kayseri Kitap Fuarı, çocuk ve gençler başta olmak üzere kitapseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Ticaret Merkezi'ndeki fuar, 412 yayın evi, 513 yazar ve 3 milyonu aşkın kitabı Kayserililerle buluşturmaya devam ediyor.

Fuar, çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaş grubundan kitapseverin yoğun ilgisi ile karşılaşırken, Genç KAYMEK öğrencileri de fuarı ziyaret etti.

Fuar alanında yüz binlerce kitabın kitap kurtlarını beklediği stantları gezen öğrenciler, yayınevleri temsilcilerinden ilgi duydukları kitaplara dair bilgi aldı.