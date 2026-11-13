Kayseri Kocasinan'da av tüfeğiyle öldürülenin davasında sanık 25 yıl hapis aldı. - Son Dakika
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Kayseri Kocasinan'da av tüfeğiyle öldürülenin davasında sanık 25 yıl hapis aldı.

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Kayseri Kocasinan'da evinin önünde av tüfeğiyle öldürülen bir kişinin davasında mahkeme, sanıklardan birine kasten öldürme suçundan müebbet hapis verdi; ceza iyi hal indirimiyle 25 yıla indirildi. Diğer sanık ise beraat etti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişinin evinin önünde av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin davada sanıklardan biri 25 yıl hapis cezasına çarptırılırken, diğer sanık beraat etti.

Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ö.G. ve başka bir suçtan tutuklu S.Ş. ile maktul Eyüp Kaplan'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı geçen celse verdiği esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek sanık Ö.G'nin kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını, sanık S.Ş'nin ise beraatini istedi.

Sanık Ö.G. ile S.Ş. suç kastıyla hareket etmediklerini öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Kaplan'ın babası ve kardeşleri ise sanıkların en ağır cezayı almasını istediler.

Taraf avukatlarının esasa ilişkin beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanık Ö.G'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, "iyi hal" indirimi uygulayarak cezayı 25 yıla düşürürken, diğer sanık S.Ş'nin beraatine karar verdi.

Olay

Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde 22 Ekim 2025'te Eyüp Kaplan evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramış, Ö.G. ve S.Ş. gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Ö.G. tutuklanmış, S.Ş. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

İddianamede, sanık Ö.G'nin "kasten öldürme", S.Ş'nin de "kasten öldürmeye yardım" suçundan cezalandırılmaları talep edilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kayseri Kocasinan'da av tüfeğiyle öldürülenin davasında sanık 25 yıl hapis aldı. - Son Dakika
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