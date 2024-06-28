Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'nde Osmanlıca gazeteler günümüz alfabesiyle okunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'nde Osmanlıca gazeteler günümüz alfabesiyle okunuyor

Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'nde bulunan Osmanlıca gazeteler, özel bir yazılım sayesinde günümüz alfabesiyle okunabiliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen ve müze haline getirilen okulun tarihi binası, dijital teknolojisiyle de dikkat çekiyor. Müze ziyaretçileri, geliştirilen yazılım sayesinde Osmanlıca gazetelerin orijinallerini günümüz Türkçesiyle okuyabiliyorlar.

28.06.2024 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'nde Osmanlıca çıkan gazeteler bir yazılım sayesinde günümüz alfabesiyle okunuyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesince restore edilen ve müze haline getirilen okulun tarihi binası, özel yazılımlı dijital teknolojisiyle de dikkati çekiyor.

Milli Mücadelede Basın bölümünde 1920-1921 yılları arasında baskısını Kayseri'de yapmak zorunda kalan Sebilürreşad ve Sakarya Savaşı'nda kente nakledilen Anadolu'da Yenigün gazeteleri Osmanlıca sergileniyor.

Müze ziyaretçileri, Osmanlıca görülen gazetelerin orijinallerini, geliştirilen bir yazılım sayesinde günümüz Türkçesi ile okuyabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2 Mayıs 2016'da restore ettirip Milli Mücadele Müzesi olarak açtıkları Kayseri Lisesi'nin o dönemi ziyaretçilerine yaşattığını belirtti.

Mili Mücadele Dönemi Basın bölümüne dikkati çeken Büyükkılıç, "Müzede son teknoloji kullanılmıştır ve basın bölümü ziyaretçilerin büyük ilgisini çekmektedir. Milli Mücadele'de bir süre Kayseri'de basılan gazeteler Osmanlıca sergileniyor ve ziyaretçiler bir dokunuş ile günümüz Türkçesi ile o dönem neler yazıldığını okuyabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Gazeteler, Yazılım, Kayseri, Kültür, Teknoloji, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'nde Osmanlıca gazeteler günümüz alfabesiyle okunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:21 ADD’den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
09:54 Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 10:12:05. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'nde Osmanlıca gazeteler günümüz alfabesiyle okunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement