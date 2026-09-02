Kayseri Melikgazi'de akraba kavgası kanlı bitti: Bıçaklanan F.K. ağır yaralandı, şüpheli gözaltında
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen S.K. ile F.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bıçaklı kavgaya dönüşen olayda F.K., S.K. tarafından bıçakla ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan F.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayın şüphelisi S.K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
KAYSERİ'de akrabası S.K. tarafından bıçaklanan F.K. ağır yaralandı.
Olay, saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Bölükbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen S.K. ile F.K. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada F.K., S.K. tarafından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan F.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakalanıp gözaltına alınan olayın şüphelisi S.K., polis merkezine götürüldü.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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