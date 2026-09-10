Kayseri Melikgazi'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, zanlı gözaltına alındı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Aşıklar Parkı'nda arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan zanlı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Aşıklar Parkı'nda alkol alan M.A. ile C.H. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda C.H. bıçakla arkadaşı M.A'yı karnından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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