Kayseri Melikgazi'de jandarma 1 şüpheliyi gözaltına aldı, 1794 parfüm ele geçirdi

Kayseri Melikgazi'de jandarma 1 şüpheliyi gözaltına aldı, 1794 parfüm ele geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliye ait ikamet, depo ve açata yapılan aramalarda 1794 parfüm ile çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi, zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.
Bu kapsamda, M.O.E'ye ait bir ikamette, depoda ve açata yapılan aramalarda, gümrük kaçağı oldukları tespit edilen 1794 adet parfüm, 2 bin 432 adet kozmetik ürün, 406 adet kulaklık 1030 adet şarj aleti, 440 adet akıllı saat, 178 adet hoparlör, 51 adet kamera, 116 adet masaj aleti, 2 bin 655 adet muhtelif oyuncaklar, 5 bin 272 adet muhtelif eşyalar ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?