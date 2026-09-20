Kayseri Melikgazi\'de şüpheli, tüfekle vurduğu kişiyi ağır yaralayıp teslim oldu

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde husumetlisi tarafından tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.

Keykubat Mahallesi Kaynak Caddesi'ndeki bir kıraathanede çalışan O.Ö. ile aralarında husumet bulunan E.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda O.Ö, yanında bulunan tüfekle E.K'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan E.K, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli ise olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.