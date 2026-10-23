Kayseri Melikgazi'de yeni alınan otomobil direğe ve bariyere çarptı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri Melikgazi'de yeni alınan otomobil direğe ve bariyere çarptı, 3 kişi yaralandı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yeni alınan otomobil, Battalgazi Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce direğe, ardından bariyere çarptı. Kazada sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı ve 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yeni alınan otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Battalgazi Bulvarı'nda H.I. idaresindeki 38 APZ 016 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki direğe, ardından bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan 2 kişi, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobilin, dün satın alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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