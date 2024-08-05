Kayseri Melikgazi ilçesinde planlı su kesintisi uygulanacak

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, 7 Ağustos 2024 Çarşamba günü Melikgazi ilçesinde 6 mahallede planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

KASKİ'den yapılan açıklamada, Melikgazi ilçesinde içme suyu şebekesinde bağlantı çalışması nedeniyle 07.00-21.00 saatleri arasında su iletimi sağlanamayacağı bildirildi.

Açıklamada, "Abonelerimize sağlıklı, kaliteli ve yeterli miktarda içme suyu iletimi sağlamak adına Melikgazi ilçesinde Selçuklu, Osmanlı ve Danişmentgazi (tamamı), Battalgazi, Becen ve Esenyurt (kısmen) mahallelerinde içme suyu bağlantı çalışması nedeniyle 7 Ağustos 2024'te 07.00-21.00 saatleri arasında planlı su kesintisi uygulanacak." ifadesine yer verildi.