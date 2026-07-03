Kayseri Mezarlık'ta Temizlik Çalışması - Son Dakika
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Kayseri Mezarlık'ta Temizlik Çalışması

Kayseri Mezarlık\'ta Temizlik Çalışması
03.07.2026 11:21
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Asri Mezarlık'ta çim biçme ve yabani ot temizliği yapıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kabir ziyaretlerini daha huzurlu ve düzenli bir ortamda yapabilmeleri için Asri Mezarlık'ta geniş kapsamlı çim biçme ve yabani ot temizliği çalışması gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince Asri Mezarlık içerisinde temizlik çalışması yürütülüyor.

Mevsim şartlarına bağlı olarak uzayan çimler ve yabani otlar, mezarlık içindeki yürüyüş yollarını ve kabirlerin görünümünü olumsuz etkilememesi adına titizlikle temizleniyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı Yeşil Alanlar Proje ve Uygulama Şube Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli bir çalışma yürütüyor. Kabristanların estetik ve düzenli bir görünüme kavuşturulması amacıyla çok sayıda çim biçme traktörü, çim biçme makineleri ve temizlik araçları sahada aktif olarak görev yapıyor.

Ziyaretçilerin kabir aralarında rahatça yürüyebilmesi için yürüyüş yolları süpürge araçlarıyla temizleniyor ve genel çevre düzenleme faaliyetleri de eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çocuk İzleme Merkezi, Belediye, 3. Sayfa, Kayseri, Güncel, Yabani, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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