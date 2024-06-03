Kayseri Mobilyacılar Odası ERVA Spor Okulu Açıldı - Son Dakika
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Kayseri Mobilyacılar Odası ERVA Spor Okulu Açıldı

Kayseri Mobilyacılar Odası ERVA Spor Okulu Açıldı

Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında Kayseri Mobilyacılar Odası tarafından yaptırılan Kayseri Mobilyacılar Odası ERVA Spor Okulu'nun açılışı gerçekleştirildi. Vali Gökmen Çiçek, açılışta yaptığı konuşmada, her mahalleye bir spor okulu sloganıyla başlatılan spor kulüplerinin sayısının arttığını belirtti. Kayseri'de 33'üncü ERVA Spor Okulu'nun açılışında bir araya gelen katılımcılar, çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durması ve gençlere tuzakların engellenmesi için büyük bir mücadele verdiklerini vurguladılar.

03.06.2024 17:25
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Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında Kayseri Mobilyacılar Odası tarafından yaptırılan Kayseri Mobilyacılar Odası ERVA Spor Okulu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Gökmen Çiçek, açılışta, "Her Mahalleye Bir Spor Okulu" sloganıyla başlatılan spor kulüplerinin sayısının gün geçtikçe arttığını belirtti.

Bugün Kayseri'de 33'üncü "ERVA Spor Okulu"nun açılışını yaptıklarını bildiren Çiçek, "ERVA Spor Okulu beni çok mutlu ediyor. Her açılışında başka dünyalara götürüyor. Yeni bir tesisin açılışında hep beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Büyük bir mücadele veriyoruz, büyük bir savaş veriyoruz. Biz çocuklarımızın kötü alışkanlıklar edinmemesi için gençlerimize kurulan tuzakları yıkmak için büyük bir mücadele veriyoruz. Milli Eğitimimiz, Emniyetimiz, Jandarmamız büyük bir mücadele veriyor." ifadelerini kullandı.

Programa, vali yardımcıları Ömer Tekeş, Adnan Tezcan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Mobilyacılar Odası Başkanı Ercan Sarıkaya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri Mobilyacılar Odası ERVA Spor Okulu Açıldı - Son Dakika

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