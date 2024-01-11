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Kayseri-Niğde kara yolu kamyon devrilmesi nedeniyle trafiğe kapandı - Son Dakika
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Kayseri-Niğde kara yolu kamyon devrilmesi nedeniyle trafiğe kapandı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde bir kamyonun devrilmesi sonucu Kayseri-Niğde kara yolunda ulaşım bir süredir alternatif yoldan sağlanıyor. Market ürünleri yüklü kamyonun devrilmesi üzerine polis ve sağlık ekibi kaza yerine sevk edildi. Sürücü yara almadan kurtulurken, ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor ve trafik alternatif yoldan yönlendiriliyor.

Kayseri-Niğde kara yolu kamyon devrilmesi nedeniyle trafiğe kapandı
11.01.2024 - 00:03,
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Kayseri'nin İncesu ilçesinde bir kamyonun devrilmesi nedeniyle Kayseri- Niğde kara yolunda ulaşım bir süredir alternatif yoldan sağlanıyor.

M.K. yönetimindeki 01 COJ 61 plakalı market ürünleri yüklü kamyon, Küçük Sanayi Sitesi kavşağı yakınlarında devrildi.

Yoldan geçenlerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücünün yara almadan atlattığı kaza nedeniyle Kayseri-Niğde kara yolu trafiğe kapandı.

Ekiplerin yolu açma çalışmaları sürerken, trafik yaklaşık 2 saattir alternatif yoldan sağlanıyor.

Kaynak: AA
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