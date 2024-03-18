Kayseri'nin nokta endemiği kır navruzu çiçek açtı - Son Dakika
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Kayseri'nin nokta endemiği kır navruzu çiçek açtı

Kayseri\'nin nokta endemiği kır navruzu çiçek açtı

Kayseri'nin nokta endemiği olarak nitelendirilen kır navruzu (Iris farashae), baharla beraber çiçeklendi. Dünya genelinde sadece Kayseri'ye özgü olan bu bitki, doğaseverlerin ve bilim insanlarının ilgi odağı haline geldi. Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Kır navruzu Tür Eylem Planı' ile türün korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar yapıldı.

18.03.2024 13:08
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Kayseri'nin nokta endemiği olarak nitelendirilen kır navruzu (Iris farashae), baharla beraber çiçeklendi.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kır navruzu baharın gelmesiyle yılın ilk görüntülerini sergilemeye başladı.

Dünya genelinde sadece Kayseri'ye özgü olan endek bitkinin bu yıl da doğaseverlerin ve bilim insanlarının ilgi odağı haline geldi.

Bu özel bitki için 2019 yılında Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzce "Kır navruzu Tür Eylem Planı" hazırlandı.

Öte yandan, okullarda kır navruzu hakkında eğitimler verilerek türün korunması ve gelecek nesillere aktarılması için tohum toplaması yapıldı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'nin nokta endemiği kır navruzu çiçek açtı - Son Dakika

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