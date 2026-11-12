Kayseri OSB\'de otomobilinde hareketsiz görülen 70 yaşındaki adamın öldüğü belirlendi

Kayseri OSB'de otomobilinde hareketsiz görülen 70 yaşındaki adamın öldüğü belirlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 14'üncü Cadde'de bir otomobilde hareketsiz yatan 70 yaşındaki adam için 112'ye ihbarda bulunuldu. Sağlık ekiplerinin adamın hayatını kaybettiğini belirlediği olayda kalp krizi ihtimali üzerinde duruluyor ve soruşturma başlatıldı.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), Hacı Bekir A. (70), otomobilinin içinde ölü bulundu.
Organize Sanayi Bölgesi 14'üncü Cadde üzerinde 42 FHY 03 plakalı otomobilin içerisinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hacı Bekir A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobilde yapılan incelemenin ardından Hacı Bekir A.'nın cansız bedeni Kayseri Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna götürüldü. Hacı Bekir A.'nın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,
Kaynak: DHA
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