Kayseri OSB'de Sanayici Memnuniyeti Yüzde 95 - Son Dakika
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Kayseri OSB'de Sanayici Memnuniyeti Yüzde 95

Kayseri OSB'nin memnuniyet anketinde sanayicilerin %95'i hizmetten memnun kaldı.

18.02.2025 14:51
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Kayseri Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğünce 2024 yılında uygulanmaya başlanan "Sanayici Memnuniyet Anketi"nin sonuçları belli oldu.

OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, anket sonucunda Kayseri OSB'den hizmet alan sanayicilerin yüzde 95'inin memnun olduğu ortaya çıktı.

Sonucu değerlendiren Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, sanayicilere iyi ve doğru hizmet sunma çabalarının sonuçlarının memnuniyet anketlerinde ortaya çıktığını, sonucun kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Başlattıkları yeni uygulamayla sanayicilerin gönlüne dokunmayı amaçladıklarını ifade eden Yalçın, memnuniyet ölçümüne yönelik çevre temizlik, elektrik, harita, itfaiye, mali işler, ruhsat, su kanalizasyon ve yazı işleri müdürlüklerinin sanayicilerin taleplerine ilişkin yaptıkları iş ve işlemlerle talep olmaksızın sunulan hizmetlerin yarattığı memnuniyeti ölçtüklerini kaydetti.

Anketi yüz yüze veya telefon görüşmesiyle yaptıklarını aktaran Yalçın, "Anketlerde hizmet aldıkları birimimizle ilgili sorun yaşayıp yaşamadıkları, aldıkları hizmetin yeterliliği, sonuca ulaşma süresi ve benzeri konulara ilişkin görüşlerine başvurduk. Aldığımız cevaplar ve elde edilen veriler, Kayseri OSB sanayicisine en iyi şekilde hizmet ettiğimizin kanıtı olmuştur. Uygulamamız sayesinde aldığımız geri dönüşleri en iyi şekilde analiz ediyoruz. İşlemlerimizin hızının artırma ve sunduğumuz hizmetlerin kalitesinin iyileştirilmesine yönelik veri tabanı oluşturuyoruz. Anket çalışmamıza katılan ve büyük bir oranla bizden memnun olan tüm sanayicilerimize ve emek veren personelimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mehmet Yalçın, kayseri, Ekonomi, Güncel, Yaşam, OSB, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri OSB'de Sanayici Memnuniyeti Yüzde 95 - Son Dakika

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