Kayseri OSB'de tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı, ekipler söndürdü
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasının deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında fabrikada hasar oluştu ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kayseri OSB 6. Cadde'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasının depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
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