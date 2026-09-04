Kayseri OSB'deki tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın 2 saatte söndürüldü
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
YANGIN 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışması sürerken, hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Kayseri OSB'deki tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın 2 saatte söndürüldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?