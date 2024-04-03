Kayseri polisinden yürek ısıtan hareket
Polis ekipleri poşetlerini taşıyamayan yaşlı teyzeye yardım etti
KAYSERİ - Kayseri'de polis ekiplerinin yaşlı teyzeye yardım ederek poşetlerini taşıması takdir topladı.
Cumhuriyet Meydanı'nda devriye atan Güven Timleri, yaşlı bir teyzenin poşetlerini taşımakta güçlük çektiğini gördü. Teyzenin yanına giderek poşetlerini taşıyan ekipler, görenlerin içini ısıttı.
Bir vatandaşın çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, "Polis suçun ve suçlunun karşısında, vatandaşımızın daima yanında. Güven Timlerimiz poşetlerini taşımakta zorlanan teyzemizin yanında. Polislik, sadece suçla ve suçluyla mücadele etmek değildir; vatandaşlarımıza şefkat eli uzatarak hemen her konuda yardımcı olmak, problemlerine olabildiğince çözüm yolu üretmek, huzur ve güven vermektir. Aziz vatanımızın her bir ferdi için, her an her yerde görev başındayız" notunu düştü.
Son Dakika › Güncel › Kayseri polisinden yürek ısıtan hareket - Son Dakika
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Arnavutköy, Bahçelievler, Fatih, Pendik, Ümraniye ve Zeytinburnu ilçelerinde oyların yeniden sayılmasına yönelik itiraz gerçekleştirdiklerini belirtti. Ancak Ümraniye'de itirazlarının reddedildiğini ve burada çifte standart olduğunu ifade etti. Çelik, Gaziosmanpaşa'da ise oyların yeniden sayılmasına karar verildiğini söyledi. Çelik, partililere sükunetle görevlerini yerine getirmeleri çağrısında bulundu.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) belediye başkanlığı kutlamaları sonrası, Adalet Bakanlığı'nın yaptığı itiraz sonucu Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın başkanlığının iptal edilmesini bahane eden terör örgütü PKK/KCK yandaşları taşkınlık çıkardı. Göstericiler, bariyerlerle yolları kapatarak terör örgütü lehine sloganlar attı. Polisin müdahalesiyle olaylar kontrol altına alındı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'u tehdit ettiğini iddia etti. Özbek, bu tehdidin cezasız kalmaması için cumhuriyet savcılarını göreve çağırdı.
Karabük'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan çiftten, 58 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs, tüfekle çifte ateş etti. Polis ekipleri saldırganı evinde yakaladı.
Kocaeli'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan bir şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Operasyon sonucunda yakalanan şahıs, Emniyet tarafından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına tepki göstererek, şampiyonlukların tehditle değil mertçe mücadeleyle kazanıldığını belirtti. Özbek, ülke huzurunu tehdit eden bu tür konuşmaların cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı.
NEW Birleşmiş Milletler (BM) ve bazı üye ülkeler, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da düzenlenen hava saldırısını kınarken, ABD, İran'ı İsrail ve ABD'nin tesislerini hedef almakla suçladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?