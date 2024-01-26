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Kayseri Şeker Fabrikalarında Kampanya Dönemi Sonlandı - Son Dakika
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Kayseri Şeker Fabrikalarında Kampanya Dönemi Sonlandı

Kayseri Şeker bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal şeker fabrikalarında 2023-2024 kampanya dönemi sona erdi. 111 gün süren kampanya döneminde 3 milyon 660 bin ton pancar işlenerek 554 bin 740 ton şeker üretildi. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, kampanyanın başarılı bir şekilde tamamlandığını belirtti ve çiftçi ve çalışanların mağdur edilmeyeceğini vurguladı.

Kayseri Şeker Fabrikalarında Kampanya Dönemi Sonlandı
26.01.2024 - 17:47,  Güncelleme: 17:49
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Kayseri Şeker bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal şeker fabrikalarında 2023-2024 kampanya döneminin sona ermesi sebebiyle kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Kayseri Şeker'den yapılan açıklamaya göre, Kayseri Şeker Fabrikasının 69, Boğazlıyan Şeker Fabrikasının 17 ve Turhal Şeker Fabrikasının 90. kampanya kapanışı dolayısıyla program yapıldı.

Kayseri Şeker'in 3 fabrikasında 111 gün süren kampanya döneminde, 3 milyon 660 bin ton pancar işlenerek 554 bin 740 ton şeker üretildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 2023-2024 şeker üretim kampanyasının bereketli ve başarılı bir şekilde tamamlandığını belirtti.

Geçen yılı başarıyla kapattıklarını vurgulayan Akay, " Türkiye'de bir kooperatif kuruluşu açısından bir ilk olarak halka arz gerçekleştirildi. Bir fabrika kurmadan yeni bir fabrika açmadan bu kadar yüksek oranda bir kadro çalışması ilk defa gerçekleşmiş oldu. Kayseri Şeker'in gücüyle ne çiftçimizi ne de çalışanlarımızı enflasyona hiçbir şekilde ezdirmek gibi bir düşüncemiz yok. Biz bugüne kadar ne çiftçimizin ne çalışanlarımızın hiçbir zaman ödemesini geciktirmeden yerine getirdik. Çiftçimizi de çalışanımızı da hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz. Biz büyük Kayseri Şeker ailesi olarak yönetim kurulumuz, siz değerli çalışanlarımız ve aziz çiftçilerimizle hep birlikte bu işi hayırlısıyla tamamladık." ifadelerini kullandı.

Programa, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Kayseri Şeker Genel Müdürü İsmail Gedik, Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Mustafa Kılıç, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile çok sayıda personel katıldı.

Kaynak: AA
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