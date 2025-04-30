Kayseri, Sivas ve Tokat'a Sağanak Uyarısı

Kayseri'nin güney ve doğusu ile Sivas ve Tokat'ta yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Kayseri'nin güney ve doğusu ile öğle saatlerinden itibaren Sivas ve Tokat'ta yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.