Kayseri Su Yatırımları 987 Milyon Lira

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında kent genelinde 987 milyon 888 bin lira maliyetle 515 bin 647 metre uzunluğunda içme suyu yatırımı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, kentin daha da sağlam altyapıya kavuşması için merkez ve ilçelerde yatırımlarına devam ediyor.

Geçen yıl da aralıksız çalışan KASKİ ekipleri, 987 milyon 888 bin lira maliyetle, 515 bin 647 metre uzunluğunda içme suyu yatırımı yaptı.

Ekipler, diğer taraftan da ekonomik ömrünü tamamlamış mevcut hatları revize ederek, yeni nesil borular ile yeniledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından 2024 yılında kent genelinde hayata geçirilen önemli yatırımlarla Kayseri'nin geleceğini inşa etmeye gayret ettiklerini belirtti.

Yaşam kaynağı olan suyun, sürdürülebilir kullanımını planlamanın önemine dikkati çeken Büyükkılıç, "Bu bilinçle mevcut kaynakların korunması noktasında üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz modern altyapı çalışmalarıyla kesintisiz bir hizmet sunmak en önemli hedefimiz. Sağlıklı üstyapıların, sorunlarından arındırılmış altyapı ağı üzerine kurulacağı gerçeğinden hareketle altyapı yatırımlarına büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.