İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer için taziye mesajı yayımladı.
Çiftçi, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, Kayseri Vali Yardımcısı Esmer'in geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Kayseri Vali Yardımcımız Şenol Esmer'e Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ömrünü milletimize hizmete adamış kıymetli meslektaşımıza Rabbimden mağfiret, ailesine, yakınlarına, Kayseri Valiliğimize ve mülki idare camiamıza sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."
Son Dakika › Güncel › Kayseri Vali Yardımcısı Esmer'in Vefatı - Son Dakika
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