Kayseri Vali Yardımcısı Esmer'in Vefatı - Son Dakika
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Kayseri Vali Yardımcısı Esmer'in Vefatı

13.06.2026 21:59
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İçişleri Bakanı Çiftçi, kalp krizi sonrası vefat eden Esmer için taziye mesajı yayımladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer için taziye mesajı yayımladı.

Çiftçi, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, Kayseri Vali Yardımcısı Esmer'in geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kayseri Vali Yardımcımız Şenol Esmer'e Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ömrünü milletimize hizmete adamış kıymetli meslektaşımıza Rabbimden mağfiret, ailesine, yakınlarına, Kayseri Valiliğimize ve mülki idare camiamıza sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Yerel Haberler, Kalp Krizi, 3. Sayfa, Politika, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri Vali Yardımcısı Esmer'in Vefatı - Son Dakika

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