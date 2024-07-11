Kayseri Valisi: Bu Şehir Huzur Şehri - Son Dakika
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Kayseri Valisi: Bu Şehir Huzur Şehri

Kayseri Valisi: Bu Şehir Huzur Şehri

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri'de yaşanan olaylara ilişkin konuşarak, şehrin birlik ve beraberliğinin korunacağını vurguladı. Vali Çiçek, provokasyonlara izin vermeyeceklerini ve huzurun kaçırılmayacağını belirtti. Ayrıca, uyuşturucuyla mücadeledeki başarının devam edeceğini ifade etti.

11.07.2024 23:01
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KAYSERİ Valisi Gökmen Çiçek, "Hepinizin bildiği gibi, Kayseri'mizde büyük bir oyun oynandı. Memleketimizin berrak havasını karartmaya çalıştılar. Birçok provokasyonlar yapıldı. Bizim birlik ve beraberliğimize, dinamit konulmaya çalışıldı. Ne yaparsa yapsınlar, bu şehir huzur şehri" dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 21'inci Mali Genel Kurul Toplantısı'na Vali Gökmen Çiçek ve iş adamları katıldı. Kayseri'de 30 Haziran'da Suriye uyruklu I.A.'nın, 7 yaşındaki akrabası kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası sonrası çıkan olaylara ilişkin konuşan Vali Çiçek, "Hepinizin bildiği gibi, Kayseri'mizde büyük bir oyun oynandı. Memleketimizin berrak havasını karartmaya çalıştılar. Birçok provokasyonlar yapıldı. Bizim birlik ve beraberliğimize, dinamit konulmaya çalışıldı. Ne yaparsa yapsınlar, bu şehir huzur şehri. Bu şehir birlik ve beraberliğin şehri. Bu şehir kardeşlik şehri. Bu şehir sanayicilerin ekonominin ticaretin şehri. Bu şehrin berrak havasını karartamayacaklar. Buna izin vermeyeceğiz. Bu ilin valisi olarak, bir kardeşimiz olarak ve sizden aldığımız güçle esnafımızdan, memurumuzdan, çiftçimizden, köylümüzden, çalışanımızdan aldığımız güçle, kimsenin bizim huzurumuzu kaçırmalarına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucuyla mücadelenin sürdüğünü belirten Gökmen Çiçek, "Bakın uyuşturucuyla mücadelede altın bir sene geçiriyorduk. Uyuşturucu satıcılarının ensesine emniyetimizin, jandarmamızın demir yumruğu iniyordu. Bir daha aynı hızla biz bütün asayişi bozan unsurlara karşı mücadeleyi devam ettireceğiz. Bu şehri birlik, kardeşlik ve huzur şehri olarak tutmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada faaliyet ve denetim raporları ile bütçe oy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: DHA

Gökmen Çiçek, Kayseri, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri Valisi: Bu Şehir Huzur Şehri - Son Dakika

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