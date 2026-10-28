Kayseri Valisi Çiçek, TEKNOFEST ve TÜBİTAK'ta kenti temsil eden 13 okul takımını ağırladı - Son Dakika
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Kayseri Valisi Çiçek, TEKNOFEST ve TÜBİTAK'ta kenti temsil eden 13 okul takımını ağırladı

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Kayseri Valisi Çiçek, TEKNOFEST ve TÜBİTAK\'ta kenti temsil eden 13 okul takımını ağırladı
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Valilik açıklamasına göre Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TEKNOFEST ve TÜBİTAK'ta kenti temsil eden 13 okul takımındaki öğrenci ve öğretmenleri makamında kabul etti. Çiçek, projeler ve başarılar hakkında bilgi alıp emeği geçenleri tebrik etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, başarılı öğrencileri ve öğretmenleri makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST ve TÜBİTAK yarışmalarında Kayseri'yi başarıyla temsil eden 13 okulun proje takımında yer alan öğrenciler, öğretmenler ve GÖKTİM Teknoloji Atölyesi hamilerini makamına kabul eden Çiçek, projeler ve yarışmalarda elde edilen başarılar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çiçek, bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarla Kayseri'yi başarıyla temsil eden öğrencileri, öğretmenleri ve emeği geçen tüm paydaşları tebrik ettiğini belirtti.

Kaynak: AA
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