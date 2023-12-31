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Kayseri Valisi Çiçek'ten yeni yıl mesajı - Son Dakika
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Kayseri Valisi Çiçek'ten yeni yıl mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı. Çiçek, 2024 yılının Kayseri'ye, ülkeye ve dünyaya hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Yeni yılın, geleceğe ilişkin yeni planlar yapma konusunda fırsat verdiğini belirten Çiçek, 2024 yılında hizmet ve yaşam kalitesinin artacağına inandığını ifade etti. Ayrıca depremde vefat eden vatandaşlar ve Filistin'de yaşanan soykırım sebebiyle yaşamını yitirenlere de rahmet diledi.

Kayseri Valisi Çiçek\'ten yeni yıl mesajı
31.12.2023 - 18:00,
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçek mesajında, 2024 yılının Kayseri'ye, ülkeye ve dünyaya hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Yeni yılın, geleceğe ilişkin yeni planlar yapma konusunda fırsat verdiğini belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"2024 yılında da tarihimizden aldığımız gücü, sürekli değişen, gelişen dünya şartlarının sağladığı fırsatlarla birleştirdiğimizde ülkemiz ve ilimiz için hizmet ve yaşam kalitesinin daha da artacağı, başarılı bir yıl olacağına yürekten inanıyorum. 2023 yılının ilk aylarında yaşamış olduğumuz Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla vefat eden vatandaşlarımız ile vatanımızın ve milletimizin birliği ve beraberliği için şehadet şerbetini içen tüm kahramanlarımızın acısı hala yüreğimizde. Depremde vefat eden vatandaşlarımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ayrıca Filistin'de yaşanan soykırım sebebiyle yaşamını yitirenlere de rahmet diliyor, bu insanlık suçunun bir an önce son bulmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle çok kıymetli şehit yakınlarımızın ve kahraman gazilerimizin, depremde vefat eden vatandaşlarımızın ve tüm halkımızın yeni yılını kutluyorum."

Kaynak: AA
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