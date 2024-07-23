Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçek, mesajında, 24 Temmuz 1908'de Türk basınında sansürün kaldırılmasıyla her yıl 24 Temmuz'da Gazeteciler ve Basın Bayramı ile birlikte basından sansürün kaldırılışının yıl dönümünü kutladıklarını anımsattı.

Demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basının, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında geldiğini vurgulayan Çiçek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk de 'Basın, milletin müşterek sesidir. Basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir' diyerek basının öneminden bahsetmiştir." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin, kamuoyunu her zaman doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirme görevini üstlenerek, olayları tarafsız bir şekilde vatandaşlara aktardığını belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Toplumumuza önemli katkılar sağlayan ulusal ve yerel basınımızın özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine inanıyor, eğitimden sağlığa, ekonomiden spora kadar her alanda ilimiz için yapılan çalışmalara verdikleri destek ve katkı için teşekkür ediyorum. Zor şartlarda ve büyük bir özveriyle kamuoyunu hızlı ve etkili bir biçimde bilgilendirmek amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan yerelden ulusala tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum."