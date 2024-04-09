Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten Ramazan Bayramı Mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek\'ten Ramazan Bayramı Mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çiçek, mesajında ramazan ayının birlik, beraberlik, sevgi, saygı, hoşgörü ve iyilik gibi güzelliklerin harmanlandığı bir dönem olduğunu belirtti. Bayramın huzur içinde geçirilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Çiçek, vatandaşların trafik kurallarına uymalarını ve sevdikleriyle huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni etti.

09.04.2024 10:22
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçek, mesajında, birlik, beraberlik, sevgi, saygı, hoşgörü ve iyilik gibi pek çok güzelliğin harmanlandığı ramazan ayının uğurlandığını belirtti.

Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Çiçek, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, toplumsal birlikteliğin pekiştiği, saygı ve hoşgörünün egemen olduğu, iyilik ve güzelliklerin yoğun olarak yaşandığı bayramların kıymetinin bilinmesi gerektiğini aktardı.

Huzur içerisinde geçirdikleri ramazan ayından sonra bayramı da aynı şekilde huzur içerisinde geçirmek için her türlü tedbirin alındığını dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

"Emniyet ve jandarma teşkilatımız, sağlık, itfaiye ve zabıta ekiplerimizla diğer ilgililer her zaman olduğu gibi bayram süresinde de görevlerinin başında, sizlerin hizmetinde olacaklardır. Bayram ziyaretleri münasebetiyle yola çıkacak vatandaşlarımızın trafik kurallarına uyarak gidecekleri yerlere sağlıkla ulaşmalarını, sevdikleriyle huzurlu bayram geçirmelerini temenni ederim. Bu vesileyle tüm şehit ailelerimizin, gazilerimizin, Kayserili hemşehrilerimin, ilimizde görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımın ve basın mensuplarımızın aile ve yakınlarının mübarek bayramını tebrik eder, sevgi ve saygılar sunarım."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika

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