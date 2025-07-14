Kayseri ve Yozgat'ta 15 Temmuz dolayısıyla şehit mezarları ziyaret edildi - Son Dakika
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Kayseri ve Yozgat'ta 15 Temmuz dolayısıyla şehit mezarları ziyaret edildi

Kayseri ve Yozgat\'ta 15 Temmuz dolayısıyla şehit mezarları ziyaret edildi
14.07.2025 17:15
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Kayseri ve Yozgat'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit mezarları ziyaret edildi, çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Kayseri ve Yozgat'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit mezarları ziyaret edildi, çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseri'de 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini ziyaret etti.

Çiçek, Akar ve Böhürler ilk olarak hain darbe girişimi sırasında Ankara Özel Harekat Başkanlığında görev yaparken şehit edilen Kübra Doğanay'ın kabrini ziyaret edip, Yeşilhisar ilçesindeki ailesiyle bir araya geldi.

Daha sonra Bünyan ilçesine geçen Çiçek, Akar ve Böhürler, burada 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in ailesine ve şehidin kabrine ziyaret gerçekleştirdi.

Öte yandan, yol üstündeki bir ayçiçeği tarlasını ziyaret eden Akar, sosyal medya hesabından, "Kimi yerde günçiçeği, kimi yerde ayçiçeği, kimine göre gündöndü, günebakan, kimineyse şemşamer ya da şems-ü kamer… Adı ne olursa olsun, aynı yere yöneliyor, ışığa ve umuda… Birlikte yeşeren, birlikte büyüyen Terörsüz Büyük Güçlü Türkiye." paylaşımını yaptı.

Yozgat

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, il protokolüyle Yozgat Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi, Vali Özkan ve protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Vali Özkan, 15 Temmuz'un Türk ve dünya demokrasi tarihine unutulmaz bir sayfa olarak geçtiğini belirtti.

Şehitlerin ülkenin bağımsızlığı ve bekası için gösterdiği fedakarlığa dikkati çeken Özkan, "Geçmişten bugüne tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu millet, bu memleket için eliyle, emeğiyle, alın teriyle, bedeniyle, aklıyla hizmet eden bütün vatanseverleri selamlıyorum. 15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden demokrasi şehitlerimize rahmet, yakınlarına da sabır diliyorum. Gazilerimize ise uzun ömürler temenni ediyorum." dedi.

Şehitlik ziyaretinin ardından Çapanoğlu Büyük Camisi'nde mevlit okutuldu.

Etkinlikler kapsamında Sarraflar Çarşısı'nda 15 Temmuz fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı. Sergiyi ziyaret eden Vali Özkan, eserleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri ve Yozgat'ta 15 Temmuz dolayısıyla şehit mezarları ziyaret edildi - Son Dakika

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