Kayseri Yahyalı'da otomobil şarampole devrilip ters döndü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri Yahyalı'da otomobil şarampole devrilip ters döndü, 4 kişi yaralandı

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Kayseri Yahyalı\'da otomobil şarampole devrilip ters döndü, 4 kişi yaralandı
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Kayseri Yahyalı'da saat 15.00 sıralarında kontrolden çıkan otomobil şarampole devrilerek ters döndü ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar Yahyalı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yahyalı-Dikme karayolu Gala mevkisinde meydana geldi. Ezgi Sema Çoban'ın kontrolünü kaybettiği 38 AHP 695 plakalı otomobil, şarampole devrilip, ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Ezgi Sema Çoban ile araçtaki G.P., F.Ç. ve N.Ç. yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kayseri Yahyalı'da otomobil şarampole devrilip ters döndü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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