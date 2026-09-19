Kayseri Yeşilhisar\'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde refüje çarpan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kayseri- Niğde kara yolu Yavuz Selim Mahallesi mevkisinde meydana geldi. M.A.Ş.'nin kontrolünü kaybettiği 51 AK 670 plakalı otomobil, refüje çarpıp şarampole devrildi. Çevredilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde yolcu konumunda bulunan N.T. ve H.E.Ö., itfaiye erlerince araçtan çıkarıldı. Yaralı 3 kişi, ambulanslarla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.