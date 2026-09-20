Kayseri Yeşilhisar'da sabah TIR ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yeşilhisar ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. E.E. idaresindeki 06 FK 703 plakalı TIR ile B.G. yönetimindeki 38 KY 536 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan A.L. ve M.M.G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.