Kayseri Yeşilhisar'da soğan hasadı başladı, üretici 90 dönümden 450 ton bekliyor - Son Dakika
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Kayseri Yeşilhisar'da soğan hasadı başladı, üretici 90 dönümden 450 ton bekliyor

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Kayseri Yeşilhisar\'da soğan hasadı başladı, üretici 90 dönümden 450 ton bekliyor
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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde kuru soğan hasadı başladı. Çiftçi Murat Demirel, 90 dönümlük arazide Çorum moru ve beyaz soğandan yaklaşık 450 ton ürün beklediğini, Tarım Bakanlığı izniyle diğer çiftçilerin de soğan ekebileceğini söyledi.

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde kuru soğan hasadı başladı. İlçede çiftçilik yapan Murat Demirel (50), 90 dönümlük arazide yetiştirdiği 'Çorum moru' ve 'beyaz' soğandan toplam yaklaşık 450 ton ürün beklediğini söyledi.

Erciyes Dağı eteklerinde Türkiye'nin önemli tarım üretim merkezlerinden biri olan Yeşilhisar ilçesinde kuru soğan hasadı başladı. İlçede yaklaşık 5 yıldır soğan ekimi yaptıklarını belirten Murat Demirel, "Bu sene buradan müjdeyi de çiftçilerimize vermeyi isterim. Yeşilhisar havzasında havza bazlı ekim sisteminde şu anda soğan da alınmış durumda. Tarım Bakanlığımızın izniyle bölgemizde alternatif ürün olarak diğer çiftçilerimiz de soğanı gönül rahatlığı ile ekebilir, her türlü desteklemesinden yararlanabilirler. Ben yaklaşık 90 dekar bir alanda soğan ekimi yapıyorum. Yarısı 'Çorum moru' dediğimiz mor soğan, geri kalan kısmı sarı soğan, beyaz soğan dediğimiz soğandan. Bölgemiz iklimsel olarak güneş ışığını fazla aldığından dolayı soğanlarımızda gerçekten güzel bir renk oluyor, deseni güzel oluyor ve güzel de bir aroması oluyor. Bu bölgede yıllardır soğancılık yapan bazı arkadaşlar gelip gördüklerinde, 'Burada bu soğan nasıl yetişti?' diye hayranlıkla izliyorlar" dedi.

Kaynak: DHA
Murat DemirelYeşilhisarKayseriEkonomiGüncelTarımÇorumSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Yeşilhisar'da soğan hasadı başladı, üretici 90 dönümden 450 ton bekliyor - Son Dakika
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