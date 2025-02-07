Kayserili Kıbrıs Gazisi Seyit Şemsettinoğlu Toprağa Verildi

Kayserili Kıbrıs Gazisi toprağa verildi
KAYSERİ - Hayatını kaybeden Kayserili Kıbrıs Gazisi Seyit Şemsettinoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.
Kıbrıs Gazisi Seyit Şemsettinoğlu, 71 yaşında hayatını kaybetti. Şemsettinoğlu'nun cenazesi Hulusi Akar Cami'nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kılınan cenaze namazına Vali Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, protokol üyeleri ile Şemsettinoğlu'nun yakınları ve vatandaşlar katıldı.
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