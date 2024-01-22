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Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın: Böyle olsun istemezdik - Son Dakika
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Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın: Böyle olsun istemezdik

Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın, Kayserispor'un İstanbulspor'a 1-0 mağlup olmasının moral bozucu olduğunu belirterek, kötü sonuçtan dolayı üzgün olduklarını ve önlerine bakacaklarını söyledi. Açıkalın, takımda performans düşüklüğü olduğunu ve bu tür sonuçları istemediklerini ifade etti. İstanbulspor'u tebrik eden Açıkalın, önlerindeki maçlara hazırlanacaklarını ve yapacak bir şey olmadığını vurguladı.

22.01.2024 - 23:12,
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Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın: Böyle olsun istemezdik

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ, (DHA) - Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın, 'Kötü sonuç herkesin moralini bozuyor. Böyle olsun istemezdik. Artık önümüze bakacağız" dedi.

Kayserispor, Süper Lig'in 21'inci haftasında İstanbulspor'a sahasında 1-0'lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyetin kötü bir şey olduğunu söyleyen Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın, 'Maçı almayı çok istiyorduk. Bizim de tanımlayamayacağımız bazı olaylar oluyor. Bir performans düşüklüğümüz var. Bu tür sonuçlar almayı istemiyoruz. Teknik heyet de çok çalışıyor. Bunu çıkış maçı olarak değerlendiriyorduk ama olmadı. Önümüzde çok maç var. Çalışmaktan başka çaremiz yok. Önümüzdeki maçlara hazırlanacağız. Puanları da bu oyuncularla aldık. Kötü sonuç herkesin moralini bozuyor. Böyle olsun istemezdik. Artık yapacak bir şey yok. İstanbulspor'u tebrik ediyoruz. Artık önümüze bakacağız' dedi.

Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın: Böyle olsun istemezdik
Kaynak: DHA
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