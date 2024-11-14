KAYÜ, Gilaburu Şerbeti İçin Patent Başvurusunda Bulundu

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Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) gilaburu şerbeti için patent başvurusunda bulundu.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYÜ Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Elif Demiral ile Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Tarık Ertürk, gilaburu meyvesinin tüketimini artırmak için gilaburu şerbeti hazırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demiral, faydaları bilimsel olarak ispatlanmış fakat tüketimi oldukça az olan gilaburu meyvesinin tüketimini artırmak için yeni ürün geliştirmeye yönelik AR-GE çalışması yürüttüklerini belirtti.

Çalışmayla ilgili bilgi veren Demiral, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalarda geleneksel şerbet üretim prosesi uygulanarak, gilaburu suyuna limon, şeker, tarçın ve karanfil gibi çeşitli aromatik bitkiler ilave ederek, sevilerek tüketilebilecek, hoş bir tada sahip lezzetli bir ürün olan gilaburu şerbeti ortaya çıkmış oldu. Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz satış ofislerinde halkın beğenisine sunduğumuz gilaburu şerbeti için üniversitemiz adına patent başvurusunda bulunduk. Gıda çalışmalarında yeni ürün ve lezzetlere yönelik araştırmalarımız ve bu çalışmalar sonucu ortaya çıkan ürünlere yönelik patent başvurularımız devam edecek."