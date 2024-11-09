Kaz Dağları'nda Altın Madeni Projesine Eylem

Güncel

Haber: Edda SÖNMEZ - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) - Kaz Dağları'nda Cengiz Holding tarafından işletilmek istenen altın madenine karşı birçok sivil toplum kuruluşu ve yurttaşın katılımıyla Kadıköy'de eylem yapıldı. Yeşil Sol Parti Bakırköy İlçe Eş Sözcüsü Oya Uçar, "Bu yıkım durdurulmazsa 1 milyona yakın ağaç katledilecek. Kesilen sadece ağaçlar değildir, şirket ve bu yıkıma izin veren tüm yetkili kurumlar bilsinler ki kesilen tüm Türkiye'nin nefesidir. Eğer bu yıkım projesi gerçekleşirse Kaz Dağları ekosistemi geri dönüşü olmayacak şekilde zarar görecek. Proje kapsamında 3 köy, onlarca verimli tarım alanı haritadan silinecek. 55 köyün su kaynağı, Kocabaş Çayı'nın suları maden projesine tahsis edilecek" denildi.

Dünyanın Alpler'den sonra ikinci büyük oksijen deposu olarak bilinen Kaz Dağları'ndaki altın ve bakır madeni çalışmaları nedeniyle ağaçların kesilmesine yönelik tepkiler sürüyor. Cengiz Holding'in Halil Ağa Bakır Madeni İşletmesi için ağaç kesimine tepki göstermek amacıyla Kadıköy'de eylem düzenlendi. Eyleme birçok çevre örgütü ve yurttaş katıldı. Çevreci örgütler adına yapılan konuşmalarda tepkiler dile getiridi.

Yeşil Sol Parti Bakırköy İlçe Eş Sözcüsü Oya Uçar, çevreci örgütler adına yapılan ortak açıklamayı okudu. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cengiz Holding, Çanakkale Bayramiç ilçesi Hacıbekirler köyünde kurmak istediği 60 bin dönüm ruhsat alanına sahip Halilağa Bakır Madeni projesi için 6 bin dönümlük ÇED alanda, halkın tüm itirazlarına ve hukuki süreç devam etmesine rağmen orman katliamına başladı. 5 bin 200 dönümlük ormanlık alanda yüzbinlerce ağaç ve içindeki tüm canlıları ile birlikte çok büyük bir orman ekosistemi tehdit altında.

Kaz Dağları'nda geri dönülmez bir yıkıma sebep olacak, geleceğimizi yok edecek bu projenin derhal iptal edilmesi gerekmektedir.

Eğer bu yıkım durdurulmazsa 1 milyona yakın ağaç katledilecek. Kesilen sadece ağaçlar değildir, şirket ve bu yıkıma izin veren tüm yetkili kurumlar bilsinler ki kesilen tüm Türkiye'nin nefesidir. Eğer bu yıkım projesi gerçekleşirse Kaz Dağları ekosistemi geri dönüşü olmayacak şekilde zarar görecek. Proje kapsamında 3 köy, onlarca verimli tarım alanı haritadan silinecek. 55 köyün su kaynağı, Kocabaş Çayı'nın suları maden projesine tahsis edilecek. Madenin yaratacağı kirlilik Bayramiç ve Ezine tarım alanlarını, yaşam alanlarını yüzyıllarca tehdit edecek."

" Danıştay'a sesleniyoruz, acilen yürütmeyi durdurun ve ÇED olumlu kararını iptal edin"

Köylülerin tarlaları ile ilgili kamulaştırma davaları açıldığını belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"600 dönümlük tarım alanı gasbedilerek şirkete peşkeş çekildi ve proje kapsamında yok edilecek. ÇED Olumlu Kararı'nın iptali için 94 davacı ile açılan dava, davacılardan yana olan bilirkişi raporuna rağmen, 3 kişilik mahkeme heyeti tarafından 1 karşı oy ile kaybettirildi. Karar Danıştay'da temyiz edildi. Süreç devam ediyor. Hukuki süreç devam ederken başlanan ağaç kesimleri hukuksuzdur. Danıştay'a sesleniyoruz, acilen yürütmeyi durdurun ve ÇED olumlu kararını iptal edin. Buradan bu katliama izin veren yetkililere soruyoruz: Cengiz Holding midir bu ülkenin tek sahibi, Kaz Dağları coğrafyasında yaşayan halkın, kurdun kuşun, karacanın yaşam hakkı yok mu?

Bakanlıklara çağrı

Buradan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ve Tarım ve Orman Bakanlığı'na sesleniyoruz; acilen bu katliamı durdurun. Halilağa Bakır Madeni Projesinin ÇED raporu hatalar ve usulsüzlüklerle doludur, bilirkişilerin 'kamu yararı yoktur ve projenin gerçekleşmesi halinde yöreye geri dönüşsüz zararları olacaktır' dediği proje derhal iptal edilmelidir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na soruyoruz; şirkete verilen işletme izni davaya konu olan ÇED sınırları dışına taşmıştır. Bu durumda verilen ÇED raporu geçersizdir. Bu hukuksuzluğa neden göz yumuyorsunuz?

Maden projesiyle yok edilmek istenen alan 1. derece arkeolojik sit alanlarının da olduğu bir bölgedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sesleniyoruz, 1. derece arkeolojik sit alanının maden alanı içinde bırakılmasına nasıl göz yumuyorsunuz? Cengizin kazancı binlerce yıllık değerlerimizden daha mı önemli? Tarım ve Orman Bakanlığı'na soruyoruz; iklim krizinin giderek şiddetini arttırdığı günümüzde bir şirketin karı için, Kaz Dağları'nın yok edilmesine nasıl göz yumuyorsunuz. Geçtiğimiz aylarda Erzincan İliç'te yaşadığımız felaketi henüz unutmadık. Aynı felaketi yeniden yaşamak istemiyoruz."