Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

05.05.2026 23:01
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Recep Ç. (53) idaresindeki 34 VR 6848 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Bostanbükü köyü yakınlarında kontrolden çıkarak refüje, ardından aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Ayşe Ç'nin (76) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Recep Ç. ile yolcular Hasan Ç. (84) ve Hamide A. (60) ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Hasan Ç. ile Hamide A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ayşe Ç'nin cenazesi, incelemenin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

