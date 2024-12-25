Kaza Davasında Sanığa 10 Yıl 6 Ay Ceza

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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin açılan davada tutuklu yargılanan sanık 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, tutuklu sanık O.U. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Katılan avukatı, eylemin "bilinçli taksirle" işlendiğini ifade ederek, sanığın bu kapsamda cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen sanık O.U, ölenlerin arkadaşı olduğunu ve olaydan üzüntü duyduğunu dile getirerek, tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatı ise müvekkilinin kazaya sebebiyet vermemek için manevra yaptığını savunarak, O.U'nun tahliye ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık O.U'yu "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olay

4 Mart'ta Anadolu Otoyolu'nda seyreden O.U. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, İzmit geçişi Gültepe Dinlenme Tesisleri mevkisinde M.A'nın kullandığı 15 ACS 136 plakalı tıra arkadan çarpmış, otomobildeki Serdar Küçük hayatını kaybetmiş, sürücü O.U. ile Salih Çil hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralanan Çil kurtarılamamıştı.