Kaza Kara Noktalarındaki İyileştirmeler Tamamlanıyor - Son Dakika
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Kaza Kara Noktalarındaki İyileştirmeler Tamamlanıyor

KGM, 34 kara noktasındaki iyileştirmeleri yıl sonuna kadar tamamlayarak kazaları azaltmayı hedefliyor.

04.05.2025 11:14
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yollardaki kara noktalarda yapılan iyileştirmelerle kazaların azaltılması sağlanırken, 34 noktadaki çalışmalar da yıl sonuna kadar tamamlanacak.

AA muhabirinin Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla derlediği bilgiye göre, KGM sorumluluğunda 3 bin 796 kilometresi otoyol 30 bin 808 kilometresi devlet yolu ve 33 bin 997 kilometresi il yolu olmak üzere 68 bin 601 kilometrelik yol ağı bulunuyor.

Kurum, yol geometrisinde iyileştirme, kavşak düzenlemesi, bölünmüş yol ve tırmanma şeridi yapımı, şerit genişletilmesi veya daraltılması, banket düzenlemesi ve sığınma cebi inşası gibi çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Trafik güvenliği çalışmaları kapsamında geçen yıl 34,3 milyon metrekare yatay ve 157 bin metrekare düşey işaretleme ile 2 bin 884 kilometre otokorkuluk çalışması yapıldı.

Bu kapsamda, 2003 yılından 2024 yılı sonuna kadar 1771 "kara noktada" yapılan iyileştirmelerle kazaların azaltılması sağlanırken, yıl sonuna kadar 34 noktanın daha iyileştirilmesi hedefleniyor.

Bu yıl sonuna kadar da 31,8 milyon metrekare yatay ve 136 bin metrekare düşey işaretleme ile 2 bin 100 kilometrelik otokorkuluk çalışması yapılması planlanıyor.

"İyileştirilen yerlerde kazaların azaldığı görülüyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "kaza kara noktası" kavramının dünyada trafik kazalarının yoğunlukla meydana geldiği ve genel olarak belli bir kaza türünde yoğunlaşma görülen yerleri tanımlamak için kullanıldığını belirterek, "Bugüne kadar yapılan çalışmalarla kara noktaların iyileştirildiği yerlerde trafik kazalarının azaldığı görülüyor. Taşıt hareketliliği yüzde 195 artarken, yapılan çalışmalarla kara yolu kazalarındaki can kayıpları yüzde 77 azaltıldı. 'Her hayat değerlidir' ilkesiyle, sıfır can kaybı hedefine kararlılıkla yürüyoruz." ifadesini kullandı.

Trafik güvenliğinin sağlanması ve kaza sayılarının düşürülmesi hedefli çalışmalarda, kaza kara noktalarının belirlenmesi ve iyileştirilmesinin önem kazandığını aktaran Uraloğlu, "Söz konusu noktalarda meydana gelen kazalarda suçun büyük oranda sürücü kaynaklı olduğu belirtiliyor." değerlendirmesinde bulundu. Uraloğlu, trafik güvenliğine yönelik çalışmalarda varsa yol kusuru, yol çevresi olumsuzluklarının giderildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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