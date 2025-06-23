Kaza Kurbanlarına Taziye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Batman'ın Sason ilçesinde bilirkişi heyetini taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kişi için taziye mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Batman ilimizin Sason ilçesinde bulunan Mereto Dağı'nda yapılan adli keşif işlemleri tamamlandıktan sonra dönüş yolunda meydana gelen trafik kazasında bilirkişilerimiz Aliye Yılmaz, Mustafa Serdar Akgönül, Fesih Barut ile Batman Müze Müdürümüz Mehmet Cabir Alper ve Sason Kaymakamlığı personeli sürücü Mazlum Yılmaz'ın vefatını teessürle öğrendim. Elim trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanları cennet olsun."

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da sosyal medya hesabındaki mesajında, tarihi ve kültürel mirası korumak, belgelemek ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla büyük bir özveriyle görev yapan isimlerin kaybının, Bakanlığı ve kültür camiasını derinden sarstığını belirtti.

Ersoy, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve mensubu oldukları kurumlara başsağlığı ve sabır diledi.