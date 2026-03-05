Kaza Sonrası Hayatını Kaybeden Kadir Can Süer Toprağa Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaza Sonrası Hayatını Kaybeden Kadir Can Süer Toprağa Verildi

05.03.2026 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'deki kaza yaralısı Kadir Can Süer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi, cenazesi defnedildi.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde 7 Şubat'ta 3 kişinin öldüğü kazada yaralanan ve dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kadir Can Süer (24), toprağa verildi.

Kaza, 7 Şubat'ta Artuklu ilçesi kırsal Akıncı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerin isimleri öğrenilemeyen 34 SB 6901 otomobil ile 47 AAV 59 plakalı TIR çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışanlar, itfaiyecilerin çalışmasıyla çıkarıldı. Otomobildeki Melek Durmuş (26) kaza yerinde, Ayşenur Kutukcu (26) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Durumları ağır olan Muhammed Heja Solhan (22) ve Kadir Can Süer ile hayati tehlikesi bulunmayan B.Ç. (26) tedaviye alındı.

B.Ç. taburcu edilirken, Solhan ise sevk edildiği Diyarbakır'daki özel bir hastanede 27 Şubat'ta hayatını kaybetti. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi gören Süer de dün yaşamını yitirdi.

Kadir Can Süer'in cenazesi, hastane morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak ilçe merkezindeki Şeyh Selim Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Olaylar, Güncel, Mardin, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaza Sonrası Hayatını Kaybeden Kadir Can Süer Toprağa Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı
İsrail yine okul vurdu Tamamen yıkıldı İsrail yine okul vurdu! Tamamen yıkıldı
Uğurcan Çakır’dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
Büyük gurur Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı Büyük gurur! Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı
Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran’ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran'ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli

13:35
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
13:34
’’Dünyanın en güzel futbolcusu’’ en sonunda isyan etti
''Dünyanın en güzel futbolcusu'' en sonunda isyan etti
13:30
Rusya’dan ABD ve İsrail’e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
11:29
İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç
İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 14:06:23. #.0.5#
SON DAKİKA: Kaza Sonrası Hayatını Kaybeden Kadir Can Süer Toprağa Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.