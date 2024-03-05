Kaza Sonrası Kaçan Şüpheli Mısır'a Uçtu

Haber: EDDA SÖNMEZ
Türkiye günlerce Somali Cumhurbaşkanının oğlunun kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan kazaya karıştıktan sonra yurt dışına kaçmasını konuşmuş, sanık 27 bin 300 lira para cezasıyla kurtulmuştu. Bu kez Kemerburgaz yolunda arızalanan ATV'lerini emniyet şeridinde onarmaya çalışanlara çarpıp bir çocuk babası Oğuz Murat Avcı'nın ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan şüphelinin aynı akşam annesiyle birlikte Mısır'a kaçtığı ortaya çıktı.
Kaza, geçtiğimiz Cuma akşamı Kemerburgaz yolunda 23: 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sarıyer'den 3 ATV motoru ile geziye çıkan Oğuz Mert Acı, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal ve İbrahim Gümüş, arızalanan motoru emniyet şeridine çekti. Evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı. Diğerleri ise arızalanan motorla ilgilendi. O sırada ehliyetsiz araç kullandığı öne sürülen T.C. isimli sürücünün kontrolündeki lüks cip, emniyet şeridinde bekleyenlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle 5 kişi ormanlık alana savruldu. T.C. kendi aracını bırakarak, arkadan gelen başka bir araçla olay yerinden kaçtı. Oğuz Murat Acı hastanede hayatını kaybederken, diğer yaralılar tedavi altına alındı.
SABAHA KARŞI MISIR'A UÇTULAR
Lüks cipi kullanan ve lise öğrencisi olduğu belirtilen T.C. isimli sürücünün ise Mısır'a kaçtığı ortaya çıktı. Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, şüpheli T.C. kaza sonrası olay yerine gelen annesi E.T.'nin aracıyla kaza yerinden uzaklaştı. 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na ulaşan anne oğulu, A.C.S. isimli kadının yolcu etti. Anne oğulun 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları belirlendi.
KURYE GÖÇER'İN ÖLÜMÜ ÇOK KONUŞULMUŞTU
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, 30 Kasım'da İstanbul'daki Aksaray Kennedy Caddesi'nde trafikte seyir halindeyken Yunus Emre Göçer'in kullandığı motosiklete arkadan çarpmış, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Göçer 6 Aralık'ta hayatını kaybetmişti. Bu olaydan sonra da Mahmud'un yurtdışına kaçtığı ortaya çıkmıştı. Bir süre sonra jet hızıyla yargılaması tamamlanan Mahmud 27 bin 300 lira para cezasıyla kurtulmuştu.
Son Dakika › Güncel › Kaza Sonrası Kaçan Şüpheli Mısır'a Uçtu - Son Dakika
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kazalarda can kaybını önlemek için kamyonlarda 'arka koruma çerçeve' denetimi yaparak sürücülere bilgilendirme yapıyor. Yapılan denetimlerin farkındalığı arttırdığı belirtilirken, ağır tonajlı araçlarda bulunması gereken koruma demiri eksikliği nedeniyle yaşanan ölümlerin basit bir tedbirle önlenebileceği vurgulandı.
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