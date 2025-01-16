Kaza Sonrası Sürücüye Tahliye Şoku

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Haber: Düzgün Barış Deniz

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'ta yaşayan 59 yaşındaki Fatma Akpınar, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Akpınar'ın ölümüne neden olan sürücü, bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunmasına rağmen 3 ay sonra tahliye edildi.

Kaza, 16 Ekim 2024 günü saat 17.00 sıralarında Dulkadiroğlu İlçesi Aslanbey Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi üzerinde meydana geldi. 59 yaşındaki Fatma Akpınar, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek istedi. Bu sırada süratle gelen 46 TA 978 plakalı otomobil sürücüsü Uğur K, yaşlı kadına çarptı. Otomobilin çarptığı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Bilirkişi raporunda sürücü asli kusurlu

Kaza sonrası tutuklanan sürücü, 9 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemece tahliye edildi. İddianamedeki bilirkişi raporunda "asli kusurlu" olduğu tespiti yapılan sürücünün tahliye edilmesi ailenin tepkisine neden oldu.

Fatma Akpınar'ın eşi Yaşar Akpınari ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "16 Ekim'de eşimi feci bir trafik kazasında kaybettim. Mahkeme, ne yazık ki eşime çarpan sürücüyü 9 Ocak'ta ilk duruşmada tahliye etti. Oysa hazırlanan bilirkişi raporunda ve savcılığın hazırladığı iddianamede sürücü yüzde yüz kusurlu bulunmuştu. Adalet istiyoruz." dedi.

Kaza anı kamerada

Bu arada, kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaşlı kadının yaya yolundan karşıya koşarak geçmeye çalıştığı, bu sırada hızla gelen sürücünün frene basmasına rağmen duramayarak kadına çarptığı görüldü.