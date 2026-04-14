Kazada 4 Ölü: Kamyon Şoförüne Ceza

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi TEM Otoyolu'nda otomobil ile süt kamyonunun çarpıştığı ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada, 'üst düzeyde asli kusurlu' bulunan kamyon şoförü Ercan Tak, 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, geçen yıl temmuz ayında TEM Otoyolu'nun Çorlu gişeler mevkisine 5 kilometre mesafede meydana geldi. Yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönüne 2, Edirne istikametine 1 şeride düşürülen bölgede; Ercan Tak yönetimindeki 10 AOG 284 plakalı süt taşıyan kamyon ile Gürhan Recep Tütüncü yönetimindeki 34 GEV 591 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Gürhan Recep Tütüncü ile otomobildeki Kamil Yücel, Mehmet Sakallı ve Tarık Bülbül hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyon şoförü tutuklandı.

ÜST DÜZEYDE ASLİ KUSURLU BULUNDU

Çorlu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Tak'ın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan cezalandırılması talep edildi. İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, Tak'ın araç ile kullandığı şeridin dışına çıktığı, hız sınırının 50-70 kilometre ile sınırlandırıldığı bölgede etkin bir fren ile durmadığı, hızlı olduğu belirtilerek, 'üst düzeyde asli kusurlu' bulunduğu kaydedildi. Otomobil sürücüsü Gürhan Recep Tütüncü ise 'alt düzeyde tali kusurlu' bulunduğu belirtildi.

İLK DURUŞMADA KARAR VERİLDİ

Kazaya ilişkin Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Ercan Tak, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, ölenlerin aileleri ve avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı, müştekileri ve avukatlarını dinledikten sonra sözü Ercan Tak'a verdi. Üzgün olduğunu söyleyen Tak, "Takdir mahkemenizindir, vereceğiniz karara saygı duyuyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Tak'ı 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası çarptırdı.