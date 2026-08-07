Kazada Hayatını Kaybeden Gençlik Kolları Yöneticisi
Kırıkkale AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Aslıyüce, Bolu'da trafik kazasında hayatını kaybetti.
AK PARTİ KIRIKKALE GENÇ KOLLARI'NDA YÖNETİCİYMİŞ
Bolu'da D-100 kara yolunda karşı şeride geçen otomobilin, başka bir otomobil ile çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Batuhan Aslıyüce'nin AK Parti Kırıkkale İl Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini yürüttüğü öğrenildi.
Mutlu YUCA/Bolu,
Kaynak: DHA
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