Kazada hayatını kaybeden İHA muhabirleri ölümlerinin 2. yıl dönümünde anıldı - Son Dakika
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Kazada hayatını kaybeden İHA muhabirleri ölümlerinin 2. yıl dönümünde anıldı

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Gaziantep'te meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ve Muhammed Abdulkadir Esen, ölümlerinin 2. yıl dönümünde mezarları başında anıldı.

21.08.2024 20:02
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Kazada hayatını kaybeden İHA muhabirleri ölümlerinin 2. yıl dönümünde anıldı

İhlas Haber Ajansı muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ve Muhammed Abdulkadir Esen ölümlerinin 2. yıl dönümünde anıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ile Muhammed Abdulkadir Esen, ölümlerinin 2. yıl dönümünde mezarları başında Kuran-'ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı.

Gaziantep'te, 20 Ağustos 2022 tarihinde meydana gelen otobüs kazasında İhlas Haber Ajansı muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ve Muhammed Abdulkadir Esen ile birlikte 4'ü sağlık, 3'ü itfaiye personeli olmak üzere toplam 16 kişi hayatını kaybetmişti. Feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ile Muhammed Abdulkadir Esen, ölümlerinin 2. yıl dönümünde mezarları başında Kuran-'ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı. Umut Yakup Tanrıöver için Gaziantep'in Şahinbey ilçesi kırsal Zeytinli Mahallesi, Muhammet Abdulkadir Esen için ise Şanlıurfa merkez Bediüzzaman Aile Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi.

Anma programına aileleri, yakınları, arkadaşları ve İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın katıldı.

Kazada hayatını kaybeden İHA muhabirleri ölümlerinin 2. yıl dönümünde anıldı
Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Gaziantep, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazada hayatını kaybeden İHA muhabirleri ölümlerinin 2. yıl dönümünde anıldı - Son Dakika

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