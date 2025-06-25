Kazada Ölenlerden Biri Defnedildi

ÖLENLERDEN BİRİ DEFNEDİLDİ, DİĞERİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Mardin'in Artuklu ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Nurettin Sezgin'in (44) cenazesi, işlemlerinin ardından kırsal Kumlu Mahallesi'nde toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden Azad Hasar'ın (23) cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Hasar'ın, memleketi Van'da toprağa verileceği öğrenildi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,