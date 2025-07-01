Kazada Parmakları Kopan Çocuk, Helikopterle Ankara\'ya Sevk Edildi

Tokat'ta evde geçirdiği kaza sonucu parmakları kopan 3 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Ankara'daki hastaneye sevk edildi.
Sol el parmakları kopan çocuğun ileri tetkik ve tedavi gerekliliği nedeniyle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi.
Ambulansla Tokat Havalimanı'na getirilen çocuk, ekiplerce helikoptere nakledildi.
Çocuk, daha sonra ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi.
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