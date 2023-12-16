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Kazada şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kazada şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Kazada şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı Bolu'da trafik kazasında ağır yaralanan ve 14 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Şehit Uzman Çavuş Musab Haciömer Elmas, memleketi Malatya'da düzenlenen askeri tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
16.12.2023 - 23:24,
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Kazada şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

MALATYA - Bolu'da trafik kazasında ağır yaralanan ve 14 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Şehit Uzman Çavuş Musab Haciömer Elmas, memleketi Malatya'da düzenlenen askeri tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 1 Aralık günü yaşanan kazada 4 görev arkadaşı ile birlikte ağır yaralanan 25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Musab Haciömer Elmas, tedavi gördüğü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 gün sonra yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü.

Şehit Uzman Çavuş için memleketi Malatya'da öğlen namazına müteakip Şehir Mezarlığı'nda askeri cenaze töreni düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın ve şehidin yakınının katıldığı törene Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri siyasi parti temsilcileri, askeri ve polis erkanı da katıldı.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası şehidin Türk Bayrağı'na sarılı tabutu askeri manga omuzlarında cenaze aracına taşındı. Şehidin annesi Suzan Elmas ve babası Mehmet Elmas törende güçlükle ayakta dururken, şehidin naaşı Malatya Şehitliği'nde gözyaşları arasında defnedildi. Nişanlı olduğu öğrenilen Şehit Uzman Çavuş Elmas'ın tabutuna konulan fotoğraf ve Türk Bayrağı ise Vali Ersin Yazıcı tarafından baba Mehmet Elmas'a takdim edildi.

Kaynak: İHA
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Malatya, Bolu, Son Dakika

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