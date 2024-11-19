Kazadan Kurtulmak İçin Kırtasiye Yardımı

Güncel

Diyarbakır'da geçen yıl 2 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili hakkında soruşturma başlatılan kişi, kazada yaralanan ve şikayetçi olan 2 kişinin talebi üzerine öğrencilere kırtasiye yardımı yaparak hapis cezası almaktan kurtuldu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna bu yılın 10 ayında mahkemeler ve savcılıklarca kabul edilen 1874 soruşturma dosyası ulaştı.

Uzlaştırmacıya verilen dosyalardan 1711'i olumlu, 117'si olumsuz sonuçlandı, 46 dosyada ise taraflara uzlaşma teklifi yapıldı.

Bazı dosyaların ise taraflara ulaşılamaması nedeniyle olumsuz sonuçlandığı belirtildi.

Uzlaştırmacıya verilen dosyaların yüzde 91'inde ise tarafların kendi aralarında uzlaşması dikkati çekti.

Bu dosyalardan birinde de şüpheli, müştekilerin talebi üzerine öğrencilere kırtasiye yardımı yaparak yargılanmaktan kurtuldu.

6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacaktı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi'nde 14 Şubat 2023'te R.S. yönetimindeki kamyonun, B.B'nin kullandığı otomobile çarpması sonucu, B.B. ve otomobildeki H.İ.S. yaralandı.

Kaza ile ilgili R.S. hakkında, "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturma başlatıldı.

Tarafların uzlaşmayı kabulü yönündeki beyanı üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunca görevlendirilen uzlaştırmacı Veysi Engin, şüpheli, müştekiler ve avukatlarıyla görüştü.

Şüpheli R.S, kazada yaralanan B.B. ve H.İ.S'nin uzlaşmak için "öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği sunulması" şartını kabul etti.

Dicle ilçesinin kırsal Bozoba Mahallesi'ndeki Bozoba İlkokulunda eğitim gören ana sınıfı öğrencilerine kırtasiye malzemesi ulaştıran R.S, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaktan kurtuldu.

"Ulaştırdığımız kırtasiye malzemelerinden dolayı öğrenciler çok mutlu oldu"

Uzlaştırmacı Veysi Engin, AA muhabirine, geçen yıl yaşanan bir trafik kazasında mağdur ve şüpheli tarafla görüştüklerini, kaza mağduru kişilerin uzlaşmak istediğini beyan ettiğini söyledi.

Kazada yaralanan kişilerin, kamu yararı olarak bir köy okulundaki ana sınıfı öğrencilerine kırtasiye yardımı yapılması halinde uzlaşacaklarını beyan ettikleri, şüphelinin de bu talebi yerine getireceğini kabullendiğini belirten Engin, bu dosya kapsamında ürünlerin kırtasiyeden alınarak öğrencilere ulaştırılması konusunda da destek olduklarını kaydetti.

Engin, bu tür dosyalarda tarafların uzlaşmasının önemine işaret ederek, toplumsal huzur ve fayda açısından da bunu değerli bulduklarını vurguladı.

Bu dosya için de taraflara yaklaşımlarından dolayı teşekkür eden Engin, "Bu olay mahkeme koridorlarında uzun süren yargılamalar yerine hızlı bir şekilde çözümlendi. Kazaya sebebiyet veren şüphelinin, uzlaşma sağlandığı için herhangi bir ceza uygulanmadan dosyası kapanmıştır. Ulaştırdığımız kırtasiye malzemelerinden dolayı öğrenciler de çok mutlu oldu." dedi.

"Umarım bu tarz uzlaşmaların sayısı artar"

Okul müdürü Zeki Kozan ise soruşturma dosyasında taraflar arasındaki uzlaşma sayesinde öğrencilere kırtasiye malzemesi ve oyuncak ulaştırıldığını söyledi.

Uzlaşma şartı olarak kırtasiye desteği istenmesinin eğitim ve öğretime verilen önemi de gösterdiğini anlatan Kozan, "Umarım bu tarz uzlaşmaların sayısı artar. Toplumu sorunlarla meşgul etmektense çocukları sevindirmek, mutlu etmek ve onların yüzündeki parıltıyı görmek hepimizi mutlu edecektir. Bu ışıltıyı bugün çocuklarımızın yüzünde gördük ve çok sevindik. İki tarafa da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.